松阪牛・のどぐろ・オマール海老！ 「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」

記事ポイント 全国28店舗が4週連続・週末限定で伊東温泉に集結するラーメンフェス入場無料、ラーメン1杯1,000円の全店共通食券制で気軽に楽しめます松阪牛・のどぐろ・広島牡蠣・オマール海老など豪華素材の一杯が週替わりで登場します 全国28店舗が4週連続・週末限定で伊東温泉に集結するラーメンフェス入場無料、ラーメン1杯1,000円の全店共通食券制で気軽に楽しめます松阪牛・のどぐろ・広島牡蠣・オマール海老など豪華素材の一杯が週替わりで登場します

静岡県の伊東温泉が、4週間だけラーメンの聖地に変わります。

2026年5月16日（土）から6月7日（日）の毎週末、松川藤の広場に全国の人気ラーメン店28店舗が集結するイベントが開幕します。

温泉旅行の昼食に、街歩きの途中に、海沿いの観光とあわせて、全国の名店の一杯を楽しめる週末が続きます。

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」





名称：大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026開催期間：2026年5月16日（土）〜6月7日（日）※期間中の土日開催開催時間：10:30〜20:00会場：松川藤の広場（静岡県伊東市渚町1）料金：入場無料／ラーメン1杯1,000円／全店共通食券制出店数：全28店舗・各陣7店舗・週替わり出店主催：伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会

伊東温泉の中心エリアに位置する松川藤の広場を舞台に、京都・東京・新潟・北海道・宮城・広島・福島・埼玉・千葉・群馬・三重・岡山・静岡など、各地の個性豊かな名店が週替わりで7店舗ずつ登場します。

各陣7店舗、合計28店舗が4週間にわたって伊東の街を熱くします。

入場は無料で、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制を採用しています。

観光客はもちろん、地元の方も気軽に立ち寄れる仕組みで、温泉旅行の途中に名店の一杯を楽しめます。

週ごとに店舗が丸ごと入れ替わるため、何週連続で訪れても毎回まったく異なるラインナップが待っています。

第1陣（5月16日・17日）のラインナップ





初週を飾る第1陣には、京都の老舗・本家 第一旭をはじめ、麺屋 中川會、麺家太威、くじら食堂、ど・みそ、Zweiter Laden、宝来軒総本店の7店舗が並びます。

イベント開幕を告げる顔ぶれで、開店と同時に行列が予想される週末です。

第2陣（5月23日・24日）のラインナップ





第2陣はらーめんダイニング庵、恵比寿らぁ麺屋つなぎ、田代こうじ最強軍団、つけ麺 和、麺屋 一元堂、ラーメン鷹の目、中華そばイッキューの7店舗が揃います。

つけ麺から中華そばまで幅広いスタイルが一堂に集まり、食べ比べの醍醐味を存分に味わえます。

第3陣（5月30日・31日）のラインナップ





第3陣は麺処 若武者、衝青天、麺屋 丸鶏庵、二代目五衛門、なかじゅう亭、竹岡式ラーメンたか木屋、油虎の7店舗が登場します。

竹岡式ラーメンをはじめ、地域に根ざした独自スタイルの一杯が伊東の地で味わえます。

第4陣（6月6日・7日）のラインナップ





締めくくりの第4陣には味噌らーめん かぐら、麺房 鶏くらふと、佐野らーめん 佐よし、らあめん元、仙臺くろく、特濃のどぐろつけ麺Smile、寿製麺 よしかわの7店舗が並びます。

特濃のどぐろつけ麺Smileが提供する高級魚のどぐろを使った昆布水つけ麺は、このイベントならではの一杯です。

豪華素材が揃う、週替わりの顔ぶれ

今年のラインナップは素材の豪華さが際立ちます。

松阪牛と煮干を重ねた塩らあめん、仙台名物の牛タンを使った極塩中華そば、四国産真鯛100％の塩そば、オマール海老と鴨肉の極太昆布水つけ麺、広島牡蠣の旨みを凝縮した塩ラーメンなど、思わず写真を撮りたくなるメニューが週を追うごとに登場します。

比内地鶏・天草大王・阿波尾鶏といった銘柄鶏を使った一杯も並び、ラーメン好きの期待を超える個性的な顔ぶれが揃います。

首都圏からも新幹線や特急を使って日帰り・一泊で訪れやすい伊東温泉での開催です。

朝から温泉に浸かり、昼は松川藤の広場で全国の名店を食べ比べ、夕方は海辺や温泉街を散策する。

「食べに行きたい」と「旅に出たい」が同時にかなう週末の過ごし方です。

松阪牛・のどぐろ・オマール海老など銘柄素材をふんだんに使った一杯が1,000円で食べ比べられ、入場も無料という間口の広さも魅力です。

週替わりの28店舗すべてを制覇するために4週通い続けるラーメンファンも続出しそうな4週間になりそうです。

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会場への入場に費用はかかりますか。

A. 入場は無料です。

ラーメンを注文する際は1杯1,000円の全店共通食券を購入します。

Q. 各陣の出店店舗は事前に確認できますか。

A. 各陣の出店店舗は主催の伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会の公式サイトに掲載されます。

Q. 雨天の場合でも開催されますか。

A. 荒天時の対応は主催者から案内されます。

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