『藤田俊哉』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
FOOTBALL ZONE
4-2で快勝し、三浦知良は5年半ぶりにJリーグ公式戦に2戦連続出場
高原氏はサッカークラブ「沖縄SV」のオーナー業とコーヒー栽培に挑んでいる
ガジェット通信
SOCCER KING
名波浩監督や藤田俊哉氏、中山雅史などが参加した「ジュビロ磐田OB会」
「まったくもって凡戦」とするも、最終予選はそんなものだと指摘
サッカーダイジェストWeb
終始ボールを支配していたが、精度ではガンバ大阪が一枚上手だったと指摘
「先制ゴールを決めたのが本田圭佑だったというのは意義がある」と言及
勝負どころで違いを生み出したメッシの存在が、勝敗を分けたと藤田氏
攻撃陣の序列では3番手だと評価し、香川真司を逆転したとしている
ハリルジャパンの入団テストに合格したニューフェイスは0人と断言
日本人監督ならば、日本サッカーと選手の特徴を知っているという
戸塚啓コラム
現地から登場した藤田氏だが、徐々に日本語が片言の不思議なトーンになった
トピックニュース
「今は間違いなく史上最強の日本代表」だと、藤田氏は言及
NEWSポストセブン
同夜放送「すぽると!」では、名古屋グランパス時代の先輩・藤田俊哉氏がコメント
Sports Watch
ジュビロが低迷した要因に世代交代がうまく進まなかったことをあげた
Sportiva