昨年のテレビ東京系「４０までにしたい１０のこと」で注目された俳優・庄司浩平（２６）が、現在放送中のテレビ朝日系「余命３ヶ月のサレ夫」（金曜・後１１時１５分）で新たな顔を見せている。演じるのは余命宣告され、不倫もされる主人公を上司に持つ会社員。主人公の境遇について「僕、（こんな人）見たことないんですけど。見たことありますか？」と、こちらへちゃめっ気たっぷりに逆質問したと思えば一転、「最近ドロドロ