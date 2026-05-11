囲碁の第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）を制した芝野虎丸棋聖（２６）の就位式が１１日、東京都文京区の「ホテル椿山荘東京」で行われた。芝野棋聖は最上位のＳリーグで１位となり、挑戦者決定トーナメントを勝ち抜いて挑戦権を得た。米ハワイ州で開幕した七番勝負では一力遼名人（２８）を４勝３敗で下し、初の棋聖戴冠（たいかん）を果たした。現在は十段との二冠を保持して