この時期だけの旬の味“しらす”を求めて、多くの人が訪れている石川県白山市の美川漁港。わずか2か月だけの漁が本格化しています。11日、美川漁港で行われていたのは…日本海側唯一のしらすの水揚げです。例年のこの時期、わずか2か月間だけ行われる美川漁港のしらす漁。その場で釜茹でされる、ふっくらつやつやの「釜揚げしらす」は、この季節の美川の名物です。平本 駿介 記者：「こちら、今、釜揚げされたしらすをいただきまし