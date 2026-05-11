記事ポイントスリージェイトラベルが2026年7月12日(日)に沖縄の鉄道をテーマにした日帰りツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」を開催しますゆいレール車両基地見学から軽便鉄道の線路跡歩きまで、過去・現在・未来の沖縄の鉄道を1日で体感できます沖縄の鉄道史を研究する学芸員・喜納大作氏がツアー全行程に同行し、専門的な解説を提供します 沖縄といえばリゾートや食文化が注目されますが、かつて軽便鉄道や路面電車が島内を縦横に結