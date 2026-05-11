学芸員同行、車両基地から線路跡まで5か所めぐり！ スリージェイトラベル「沖縄鉄道旅 Vol.1」

記事ポイント スリージェイトラベルが2026年7月12日(日)に沖縄の鉄道をテーマにした日帰りツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」を開催しますゆいレール車両基地見学から軽便鉄道の線路跡歩きまで、過去・現在・未来の沖縄の鉄道を1日で体感できます沖縄の鉄道史を研究する学芸員・喜納大作氏がツアー全行程に同行し、専門的な解説を提供します スリージェイトラベルが2026年7月12日(日)に沖縄の鉄道をテーマにした日帰りツアー「沖縄鉄道旅 Vol.1」を開催しますゆいレール車両基地見学から軽便鉄道の線路跡歩きまで、過去・現在・未来の沖縄の鉄道を1日で体感できます沖縄の鉄道史を研究する学芸員・喜納大作氏がツアー全行程に同行し、専門的な解説を提供します

沖縄といえばリゾートや食文化が注目されますが、かつて軽便鉄道や路面電車が島内を縦横に結んでいた歴史があります。

その足跡と現在のモノレールを一日で巡る、珍しい鉄道テーマのツアーが誕生します。

スリージェイトラベル「沖縄鉄道旅 Vol.1」





開催日：2026年7月12日(日)集合場所・時間：ゆいレール那覇空港駅改札前 9:30〜9:45最少催行人数：15名（定員20名予定）旅行代金：1名20,000円（税込／大人・子供共通）予約開始：2026年5月11日(月)12:30お申し込み：スリージェイトラベル公式予約サイトに掲載されます

旅行会社のスリージェイトラベルが企画する「沖縄鉄道旅 Vol.1」は、沖縄の鉄道の過去・現在・未来を一体的に体感できる日帰りツアーです。

ゆいレール車両基地の内部見学、軽便鉄道の線路跡を歩くフィールドワーク、専門資料館での学習と、鉄道に特化した行程が朝9時45分の出発から夕方17時15分頃の解散まで続きます。

沖縄で鉄道をテーマに据えた企画型ツアーは非常に珍しく、鉄道ファンはもちろん、沖縄の歴史・地域交通・まちづくりに関心を持つ方にも向けた内容です。

将来構想として検討が進む沖縄本島縦断の鉄軌道計画や那覇市内のLRT構想にも視野を広げ、沖縄の交通の「これから」を考えるきっかけにもなります。

ゆいレール車両基地の見学





ツアーはゆいレール那覇空港駅を出発し、まず沖縄都市モノレールの車両基地を約90分かけて見学します。

日本最西端・最南端の鉄道として沖縄の都市交通を支えるゆいレールの整備・運行の裏側に、専門的な視点から迫ります。

普段は立ち入れない施設の内部を、学芸員の解説とともに体験できます。

軽便鉄道の痕跡をたどるフィールドワーク





車両基地見学のあとは貸切バスで移動し、沖縄県営鉄道（軽便鉄道）与那原線の宮平〜大里間の線路跡を約30分・約1kmにわたって歩きます。

鉄道が描いた曲線がそのまま地形に刻まれた道を、学芸員の解説を聞きながら体感できます。

天候によっては一部バスの車窓から見学する形に変更となります。

与那原線の終点だった与那原駅跡には、与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館が立ちます。

軽便鉄道の歴史や当時の運行の様子、交通の要衝として栄えた与那原と鉄道の関係を約60分かけて深く学べます。

嘉手納・宜野湾・浦添の史跡めぐり





嘉手納線の終点だった嘉手納駅跡と隣接するかでな未来館では、沖縄本島の旅客・貨物輸送を担った嘉手納線の役割と、製糖業を支えた鉄道の歴史を約40分で学びます。

石碑には嘉手納線の歩みが刻まれており、町と鉄道が重なり合っていた時代を伝えています。





宜野湾市立博物館では、現存する唯一の車両関係遺産である「軽便鉄道の台車」を約40分かけて見学します。

鉄製の車輪と車軸が組み合わされた台車を前に、現地の学芸員が当時の運行の様子を解説します。

その後、浦添市内の線路跡に展示された軽便鉄道のレールを見学し、17時15分頃にゆいレールの最新終着駅であるてだこ浦西駅で解散となります。

同行解説者とお昼のお弁当

全行程に同行するのは、与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館の学芸員・喜納大作氏です。

沖縄の鉄道史をはじめとする琉球・沖縄史の専門家で、バス車内でも随時解説を交えながらガイドします。

はじめて沖縄の鉄道史に触れる方でも、体系的に理解を深められる構成です。

昼食には「デイゴ弁当」が提供されます。

与那原駅舎展示資料館の出発時に配布される沖縄県産食材を豊富に使ったお弁当で、御飯・グーブイリチー・筑前煮・魚フライ・きんぴら牛蒡・両巻しのだ・オムレツ・紅芋・チキン・漬物・フルーツの11品が揃います。

貸切バスの移動中などにいただく形で、行動しながら沖縄の味を楽しめます。

定員20名・最少催行人数15名という少人数制で、旅行代金は1名20,000円（税込）です。

鉄道史専門の学芸員が終日同行しながら車両基地・線路跡・資料館の5か所をめぐるツアーは、沖縄旅行の新しい切り口として記憶に残る一日を届けます。

スリージェイトラベル「沖縄鉄道旅 Vol.1」の紹介でした。

よくある質問

Q. ツアーの対象年齢に制限はありますか。

A. 旅行代金は大人・子供共通で1名20,000円（税込）と設定されており、年齢制限の記載はありません。

詳細はスリージェイトラベルの公式予約サイトに掲載されます。

Q. 与那原線の線路跡歩きが雨天の場合はどうなりますか。

A. 天候によっては一部をバスの車窓から見学する形に変更となります。

道路状況やツアーの進行状況によって行程が前後する場合もあります。

Q. 学芸員の喜納大作氏が体調不良で同行できない場合はどうなりますか。

A. 体調不良などで同行できない場合もあるとスリージェイトラベルから案内されています。

詳細は予約時に確認できます。

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