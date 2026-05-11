アクアワールド茨城県大洗水族館（茨城県東茨城郡大洗町）は、アニメ「おでかけ子ザメ」とのコラボレーションイベントを、2026年5月14日〜7月13日まで開催する。オリジナル解説パネル付きの特別コラボレーション展示や、「子ザメちゃん」たちと館内各所を巡るスタンプラリーなど、生き物の生態を楽しみながら学べるコンテンツを用意する。また、同作に登場するキャラクターたちの限定フォトスポットが用意されるほか、本イベント限