原油問題や円安……あらゆるモノが値上がりする中、奮闘しているのが、スーパーマーケットで販売されるお惣菜・お弁当たちだ。2025年から話題を集めているのが、トライアルで販売される『三元豚のロースかつ重』。なんと価格は驚異の277円（※販売店舗は増えているが店舗によって価格は少し異なる場合も)！花小金井店では、完売御礼のPOPが出るほど今も人気を集めている。しかし、スーパーマーケットの取材を重ねていくと、トラ