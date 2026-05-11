Image: Christopher Farwell / USGS USGSのTRIGA原子炉 目の前の問題の解決策としては、ずいぶん気の長い話のような…。アメリカの電力網はすでに過負荷状態だというのに、膨大なエネルギー需要を伴うAIデータセンターがさらに電力網を逼迫（ひっぱく）させそうな今日この頃。この状況を打破するために、ユタ大学の研究者たちは、より小型で、多くの場合に持ち運び可能な核分裂反応炉であるマ