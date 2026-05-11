株式会社東京ドームは2026年5月11日、東京ドームシティ内の宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー）」で、TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボレーション企画展『ROAD TO THE MOON』を開催すると発表しました。開催期間は2026年7月18日から10月18日までです。Space Travelium TeNQ（以下、TeNQ）は、東京ドームシティの黄色いビル6階にある“宇宙旅行”をテーマにした宇宙エンターテインメント施設です