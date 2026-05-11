株式会社東京ドームは2026年5月11日、東京ドームシティ内の宇宙体感施設「Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー）」で、TVアニメ「Dr.STONE」とのコラボレーション企画展『ROAD TO THE MOON』を開催すると発表しました。開催期間は2026年7月18日から10月18日までです。

Space Travelium TeNQ（以下、TeNQ）は、東京ドームシティの黄色いビル6階にある“宇宙旅行”をテーマにした宇宙エンターテインメント施設です。展示やVR体験、ギャラリー、教室、カフェ、ショップなどを通じて、宇宙とつながる体験を楽しめます。

【▲ TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』キービジュアル（Credit: ©米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会）】

今回開催される企画展では、TVアニメ「Dr.STONE」に登場する「月」や「星空」が印象的な名場面をピックアップした展示を実施。会場限定のフォトスポットも用意されます。また、本展のために描き下ろされたイラストを使用したオリジナルグッズの販売や、館内カフェでのコラボメニューも展開される予定です。

月を目指す物語と宇宙体感施設がコラボ

「Dr.STONE」は、全人類が謎の現象によって石化した世界を舞台に、科学少年・石神千空たちが科学の力で文明を取り戻していく物語です。現在放送中のTVアニメ最終章では、物語の舞台がいよいよ月面へと移ります。

企画展『ROAD TO THE MOON』は、アニメ本編がクライマックスを迎える時期に合わせて開催されます。作中の月面着陸計画や星空にまつわる場面を振り返りながら、TeNQならではの展示とともに「Dr.STONE」の世界を楽しめる内容となっています。

開催場所はTeNQ内の企画展示エリアで、企画展の料金は施設入館料に含まれます。入館券にオリジナルグッズがセットになった「数量限定グッズ付きチケット」は、2026年6月中旬頃から販売開始予定です。

【▲ TVアニメ「Dr.STONE」ファイナルシーズン第 3 クール メインビジュアル（Credit: ©米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会）】

開催概要

名称：TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』期間：2026年7月18日（土）〜10月18日（日）場所：Space Travelium TeNQ内 企画展示エリア料金：施設入館料に含む主催：Space Travelium TeNQ

グッズやコラボメニュー、数量限定グッズ付きチケットの詳細は、今後順次発表される予定です。宇宙を目指す物語を、宇宙を体感する施設で振り返る企画展になりそうです。

文・編集／sorae編集部

参考文献・出典 PR TIMES - TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』開催決定！ Space Travelium TeNQ - TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』Space Travelium TeNQ - 公式サイト