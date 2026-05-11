92歳の女性をひき逃げした疑いで53歳の男が逮捕されました。警察によると10日午前4時頃、兵庫・南あわじ市の国道で、「人が道路の真ん中に倒れている」と110番通報がありました。現場には92歳の女性が倒れていて、死亡が確認されました。約8メートルに渡りひきずられたような跡があったということです。警察は到着したときにすでに現場に戻ってきていた喜田勝之容疑者（53）をひき逃げの疑いで逮捕しました。喜田容疑者は「人をひ