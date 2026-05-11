【Tokai LS-GP/P-90W C/GT/DB(2025年製)】（所沢市Poco還暦過ぎ）こんにちは〜、1839にてムスタング型4人衆を紹介して頂きましたPocoです。今回は本年1月に秋葉原で購入したTokai LS-GP/P-90W C/GT/DBです。ゴールド仕様は贅沢品という訳では無く、1952年にGibsonが初めてギターを作った際のを元にしており表面金属塗装をする事でパキンとした音が弾ける！そしてピックアップは懐かしのP-90で、シングルながらコイルの巻き数で