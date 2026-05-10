マニアも絶賛する【シャトレーゼ】のスイーツに今回はフォーカス！ 今日のおやつに選べば、心温まるひとときが満喫できそうです。大福からケーキまで、一度は食べたいスイーツをご紹介します。 解凍して味わうタイプの大福 解凍して味わえる冷凍の「ホイップクリーム大福 苺」。小腹が空いた時に食べやすそうな一品です。「シャトレーゼ愛して早6年」というマニアの@mame48go