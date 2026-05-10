今日のおやつは【シャトレーゼ】できまりッ♡「マニア絶賛スイーツ」をチェック

マニアも絶賛する【シャトレーゼ】のスイーツに今回はフォーカス！ 今日のおやつに選べば、心温まるひとときが満喫できそうです。大福からケーキまで、一度は食べたいスイーツをご紹介します。

解凍して味わうタイプの大福

解凍して味わえる冷凍の「ホイップクリーム大福 苺」。小腹が空いた時に食べやすそうな一品です。「シャトレーゼ愛して早6年」というマニアの@mame48goさんは「ミルクのコクがしっかりあって、まるで洋菓子のデザートを食べているかのような上品なおいしさ」と絶賛。中には苺あんも入っており、ほっこりとした優しい味わいに癒されるかも。ホイップクリーム大福にはチョコや抹茶もあるので、ぜひ食べ比べも楽しんでみて。

栗甘露煮を忍ばせた贅沢なモンブラン

季節限定で登場している「国産和栗のモンブラン」。絞った和栗クリームの下には、栗の甘露煮が入ったブランデー入りホイップや、和栗のバタークリームなどを閉じ込めた贅沢仕立てです。@mame48goさんは「土台のダコワーズのさくっとしたアーモンドの風味が全体を支え、なめらかなクリームとのコントラストも絶妙」と高評価。おうちで寛ぎながら味わうのにぴったりです。コーヒーや紅茶のお供にいかが？

苺たっぷりな仕上がりが嬉しいケーキ

@mame48goさんが「味わいはまるでホテルメイドやパティスリーのような上質さ」と絶賛したこちら。ごろっとした苺を2粒ものせた「北海道産純生クリーム使用 プレミアムショート苺」です。生地の間にはスライスした苺をサンドしていて、リッチ感がありながら食後のデザートにもペロリと食べられそう。見た目はシンプルでも、満足感のある味わいが期待できます。

生地の香ばしさが楽しめるシュークリーム

コロンとした形の「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。\108（税込）と手に取りやすい価格ながら、ミルク感のある純生クリームとカスタードクリームがたっぷり入っているのが魅力です。@mame48goさんによると、純生クリームは「甘すぎず、最後まで飽きずに食べられる」「カスタードとのバランスも絶妙で、しっとり柔らかいシュー皮が全体を優しくまとめてくれる」のだとか。ちょっとした手土産に選ぶのもアリかも。

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writer：S.Hoshino