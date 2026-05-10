ミネラルウォーター市場が底堅い。2025年のミネラルウォーター類の国内生産と輸入合計の年間販売金額は前年比3.1%増の約5057億円となり、金額ベースで過去最高を更新した(日本ミネラルウォーター協会調べ)。2026年1〜3月も好調に推移したもようだ。水は本来、無色透明で味の差別化が難しい。価格改定が続く中、大手各社は成長に向け、水にどう「選ばれる理由」を与えるかに知恵を絞っている。〈持ち歩き需要に対応〉その背景には、