舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が10日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニのタイトワンピ姿を披露した。「本日もリベルテ出演させていただきました！私は今回のリベルテ、今日がラストでした華金に会いにきてくれてありがとうございました！！今日のペーパーズは特殊能力が欲しい人になりましたみんな私のこと大好きになって！！！笑」と、東京・両国の本所松坂亭での