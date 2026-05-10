舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が10日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニのタイトワンピ姿を披露した。

「本日もリベルテ出演させていただきました！私は今回のリベルテ、今日がラストでした 華金に会いにきてくれてありがとうございました！！今日のペーパーズは特殊能力が欲しい人になりました みんな私のこと大好きになって！！！笑」と、東京・両国の本所松坂亭での即興劇「リベルテ vol.34」に出演したこと報告。

グレーの超ミニ丈のタイトワンピース姿の写真をアップし、「大好きなリベルテ、今日がラスト寂しいですがまた出演させていただけるように頑張ります」と誓って見せた。

ハッシュタグで「リベルテ」「高身長女子」「rq」「スレンダー」「美脚トレーニング」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ヤッパリ メッチャカワイィ」「スタイル抜群、毎日素敵なみゆきさんですね」「ミニスカ 良く似合ってます」「コーデお似合いで美人で美脚で可愛い」「キレイ」「天使」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。

今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。

チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。