明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節北海道コンサドーレ札幌は、RB大宮アルディージャと対戦。激しいゴールの奪い合いから、４対３でコンサドーレが勝利し、連勝を『６』に伸ばした。注目されている大学屈指のCBで特別指定の梅津龍之介選手（法政大４年）が、ホーム・プレミストドームで初先発。前半に強烈なヘディングで先制ゴールを挙げ、約１万人のサポーターに