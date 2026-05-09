◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―２巨人（９日・バンテリンドーム）巨人の丸佳浩外野手が、代打で今季１号２ランを放ち、４カード連続負け越しとなったチームの光明となった。４点を追う８回１死一塁、フルカウントから右中間のテラス席へ運んだ。フォークを２球見極めて１５１キロ直球を捉えた飛距離１１８メートルの一発を「何とか食らいついていこうという感じでしたけど、わりかしいい形で打てたかなと思います」と振り返っ