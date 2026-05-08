フリー素材でおなじみの「いらすとや」がこのほど、“いらすとや風イラスト”を自分で作れるサービスをローンチ。SNSでは早速「作ってみた!」という投稿が相次ぎ、ユーザーの作品であふれるほど盛り上がりを見せています。パーツを組み合わせていらすとや風のイラストが作れる「いらすとやメーカー」というサイトができました商用利用可能ですhttps://irasutoyamaker.com. 運営のアカウント@irasutoyamaker (@irasutoyaより引用)「