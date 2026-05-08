谷花音、国家資格取得を報告「2年間大学と専門学校のダブルスクールでした」
【モデルプレス＝2026/05/08】女優の谷花音が5月7日、自身のInstagramを更新。国家資格である調理師免許を取得したことを報告した。
【写真】22歳元人気子役、資格取得証書を手にした近影
今回、谷は「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と証書を手にした自身の写真とともに、調理師免許取得を報告。「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ！！そんな日々を送っていました笑笑」と資格取得に向けた多忙な生活ぶりを明かした。
続けて「周りの人からはすごいね、偉いねと言われることもありましたが、大学の先生やお友達、専門の先生やクラスメイトのみなさん、周りの方々の助けがなかったら叶えることのできなかった挑戦でした」と振り返り「本当に本当にありがとうございました！！！！！！！」と感謝をつづっている。
今回の投稿にファンからは「おめでとう！」「すごい」「尊敬する」「これからもずっと応援しています」「いつか手料理も見たいな」「私も花音ちゃんを見習って頑張りたい」と祝福や労いの声が寄せられている。
谷は、自身の21歳の誕生日となる2025年5月4日に「昨年度から大学と併用し夜間の専門学校に通いはじめました！」と報告し、新たな挑戦を始めたことを明かしていた。（modelpress編集部）
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◆谷花音、調理師免許取得を報告
今回、谷は「じゃーーーん！！！調理師免許取得！！」と証書を手にした自身の写真とともに、調理師免許取得を報告。「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。そこからダッシュで専門へ！！そんな日々を送っていました笑笑」と資格取得に向けた多忙な生活ぶりを明かした。
◆谷花音の投稿に祝福の声
今回の投稿にファンからは「おめでとう！」「すごい」「尊敬する」「これからもずっと応援しています」「いつか手料理も見たいな」「私も花音ちゃんを見習って頑張りたい」と祝福や労いの声が寄せられている。
谷は、自身の21歳の誕生日となる2025年5月4日に「昨年度から大学と併用し夜間の専門学校に通いはじめました！」と報告し、新たな挑戦を始めたことを明かしていた。（modelpress編集部）
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