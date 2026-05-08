歌舞伎俳優の中村橋之助（30）が8日、都内で国立劇場開製作の「6月歌舞伎鑑賞教室」（6月5日初日、東京・サンパール荒川）の取材会を行った。今年は「仮名手本忠臣蔵」が上演される。橋之助は今回が初役となる早野勘平と原郷右衛門を父の中村芝翫（60）とダブルキャストで勤める。「勘平を演じるのはずっと夢だった。子供の頃からやりたいと、見ていたお役」と大役を演じる喜びを口にした。今回は中村勘九郎（44）に役を教わり