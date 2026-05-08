最終学歴を「東洋大卒」と偽ったなどとして有印私文書偽造・同行使罪と地方自治法違反で在宅起訴された静岡県伊東市の前市長の田久保真紀被告（５６）に対し、市は市議選と市長選の費用計約８２００万円などを損害賠償請求すべきだとして、市民２人が７日、住民監査請求した。市監査委員会に住民監査請求したのは市内在住の関川永子さんら２人。請求書で、「田久保被告の虚偽記載行為を根本原因とする一連の任務違背行為により