【写真＆動画】Snow Man9人揃った『STAR』オフショット／出演前のコメント動画／4月30日出演時のオフショット Snow Manが5月7日放送の『STAR』（フジテレビ系）に出演。「オドロウゼ！」をパフォーマンスした。 Snow Manは『STAR』に2週連続で出演。4月30日の放送では、目黒蓮主演の映画『SAKAMOTO DAYS』主題歌「BANG!!」をテレビ初披露した。 ■Snow Man、『STAR』で「オドロウゼ！」を披露 Snow Manの公式Xでは、