テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、日本の５０代以上の人口が全体の５０％を超えたことを報じた。司会の羽鳥アナウンサーは「かつてない高齢化となっています」とし、「消費活動の主役が６０代だと言われています」と紹介。シニア市場が盛り上がりを見せていると伝えた。ここからトークはファン層について発展。金曜コメンテーターの長嶋一茂は「僕も玉川さんもあまり若いファンはいな