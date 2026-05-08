テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は８日、日本の５０代以上の人口が全体の５０％を超えたことを報じた。

司会の羽鳥アナウンサーは「かつてない高齢化となっています」とし、「消費活動の主役が６０代だと言われています」と紹介。シニア市場が盛り上がりを見せていると伝えた。

ここからトークはファン層について発展。金曜コメンテーターの長嶋一茂は「僕も玉川さんもあまり若いファンはいないだろうから、テレビの需要が増えて、玉川さんの需要も増えれば」と発言。元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏は「面白いのは今から２０年、３０年前にテレ朝じゃない局がトップだったんですよ。で、その時には若い人たちはみんなそこを見ていた。言われていたのは若い人たちも年をとっていくけど、当時その（番組の）ファンはずっとファンだと言われていたが、違うじゃん」ときっぱり。

「年を取るとその人たち向けの番組に行くんですよ。だからやっぱり今をとらえなきゃダメなんだよね」と分析。そして「いずれのファンのために若い人をつかまえるというのは、実は僕の経験上はあまり効果よんでいないなと思う」と私見を語った。

これに羽鳥アナは同局の松岡朱里アナ（２４）に「どうですか？」と質問。松岡アナは「でも私の周りにも一茂さんのファンいらっしゃいますよ」と返答。これには「え、うれしい。誰？誰？」と一茂が浮き立った。「同年代の友人なんですけど…」という松岡アナに一茂は「ここに連れてきていいよ」と誘いかけた。すると羽鳥アナは「いい、連れてこなくて！」といさめ、スタジオは笑いに包まれていた。