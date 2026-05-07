ウォルト・ディズニー・カンパニーが、『D23 Asia：究極のディズニーファンイベント』を2027年にシンガポールで初開催することを発表した。 参考：『デッドプール＆ウルヴァリン』に登場したTVAブースも！『D23 2024』アナハイムで開幕 シンガポールで初開催される『D23 Asia』は、ディズニーのストーリーテリング、クリエイティビティ、イノベーショ