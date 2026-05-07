慢性的な渋滞ポイントが「4車線」でスムーズに川崎市北部のメインロード、都市計画道路「世田谷町田線」の整備が大きく前進しました。麻生警察署前交差点から柿生駅付近までの約1.6kmにおよぶ「片平・上麻生I期工区」の4車線化工事が2026年3月31日に完了。【画像】めちゃ快適に？ ここが「4車線化」した場所です！ 画像で見る（4枚）慢性的な渋滞に悩まされてきた同区間ですが、車線増設や歩道拡幅によって、安全性と利便性