自転車の交通ルールなどを知ってもらおうと広島市内の商業施設でイベントが開かれました。■イベントでの説明「青切符制度というものが自転車でも導入されたんですが、ながらスマホにおいては最も高額な反則金1万2000円になりますから。」イベントは自転車の交通ルールやマナーを知ってもらおうと広島市や県警などが開きました。県警によると、去年、県内では自転車が絡む事故が920件起きており、その半数以上で