【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46のメンバー・金川紗耶の1st写真集、通常版表紙と書店限定版表紙3種類の表紙が解禁となった。あわせてタイトルが『好きのグラデーション』であることも発表されている。発売日は6月30日。 ■通常盤の表紙はドゥブロブニクの絶景を一身に感じられる一枚 通常版表紙はクロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影され