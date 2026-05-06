「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・プロアマ戦」（６日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）小祝さくら（２８）＝ニトリ＝がレジェンドの助言を追い風に、メジャー初戴冠を狙う。この日のプロアマ戦で「初めてラウンドさせていただきました」という相手が、宮里藍さん。実は「藍さんがいなかったら、ゴルフをやってなかったかも」という縁を感じている。「親が藍さんの大ファンで、その影響でゴルフを始めることになった