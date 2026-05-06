【その他の画像・動画等を元記事で観る】 5月5日に船橋競馬場で開催された『かしわ記念(JpnI・ダート 1600m)』。山下智久がその表彰式プレゼンターとして登壇した。また、本レース終了後には子供の頃の思い出を語るインタビューにも答えている。 ■山下智久が優勝馬の関係者に花束を笑顔で渡す イベント当日、山下の姿が見えると多くの人から歓声があがり、会場は一気に華やかな空気に包まれる。登