◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１５節長崎２―１岡山（６日・ピーススタジアム）長崎が岡山を２―１で下した。前半１９分、長崎ＧＫ波多野豪のロングキックから、ＦＷ岩崎悠人が右足で先制点。前半４３分にはＦＷチアゴサンタナが左足で決めて、３試合連発となる今季６点目で追加点を挙げた。後半に１点を返されたが、守り切った。長崎は前節（３日）、メンバーを大幅に入れ替えた名古屋を相手にホームで１―２で惜