【写真】鍛え上げた岩本照のボディとストイックなコメント 『Tarzan』公式Instagramでは、Snow Man・岩本照のトレーニングカットと共にエピソードを盛り込んで披露した。 ■岩本照のストイックな姿勢が伝わるエピソード 『Tarzan』924号に登場する岩本照。同公式Instagramでは岩本の写真を3点公開した。 1枚目は黄色のタンクトップに深いパープルの短パン姿で、鍛え上げた二の腕が露わに。2枚目は