実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が6日、自身のSNSを更新。円相場について自身の見方を投稿した。5日のロンドン外国為替市場で円が対ドルで下落し、一時1ドル＝157円90銭を付けた。円は、政府、日銀が円買いドル売り介入を実施した4月30日以来の最安値水準まで値下がりした。市場では、日本政府による介入の余地は乏しいとの見方から、再び介入前の160円台まで売られるとの観測も出ている。ひろゆき氏は「為替介入は