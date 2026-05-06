動画：1,000万回再生を突破した「盛れ！ミ・アモーレ」 ハロー！プロジェクトのアイドルグループ・Juice=Juiceの話題曲「盛れ！ミ・アモーレ」の累計再生回数が、YouTubeにおいて1,000万回を突破した。 ■SNS関連動画の総再生は約6億回！加速する“盛れミ旋風” “盛れミ旋風”ともいわれるヒットを記録している「盛れ！ミ・アモーレ」は、2025年10月8日にリリースされた楽曲で、ミュ&#