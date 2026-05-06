自宅を掃除したとき、開封済みの目薬や塗り薬などが見つかり、使ってもいいのか迷った経験はありませんか。SNS上では「開封済み目薬って使用期限どのくらい？」「開封済みの塗り薬って1年越しに使ったらヤバい？」などの声が上がっています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが開封した薬の“使用期限の目安”です！こうした古い薬を見つけたとき、見た目がきれいだと使いたくなるかもしれませんが、使用期限内でも必ず