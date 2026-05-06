◇パ・リーグソフトバンク6―4西武（2026年5月5日ベルーナD）ソフトバンクの庄子が今季初スタメン起用に応えた。 「9番・遊撃」で出場し、2―3の5回先頭で追い込まれながら渡辺のスプリットを中前へ運び、好判断で二塁に到達。一挙4点の口火を切った。「普段通りいけたし、速さは武器なので」小久保監督は「（起用が）当たったことにしようかね。成長の余地はいっぱいあります」と攻守でのさらなる進歩を期待していた。