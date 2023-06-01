NY株式5日（NY時間13:12）（日本時間02:12） ダウ平均49188.72（+246.82+0.50%） ナスダック25291.01（+223.21+0.89%） CME日経平均先物60580（大証終比：+1160+1.92%） 欧州株式5日終値 英FT100 10219.11（-144.82-1.40%） 独DAX 24401.70（+410.43+1.71%） 仏CAC40 8062.31（+86.19+1.08%） 米国債利回り 2年債 3.936（-0.016） 10年債 4.416（-0.022） 30年債 4.99