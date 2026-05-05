◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日７―３阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・畠世周投手が今季初登板で好投をした。５点ビハインドの６回に３番手でマウンドに上がり、先頭の金丸を遊ゴロ、続くカリステをチェンジアップで空振り三振に打ち取った。続く福永も二飛で３者凡退に片付けた。「初登板なので緊張しました。３人で終われたのはよかったです」と振り返った。春季キャンプでは主力中心の宜野座組で過ごしたが、開幕以降はフ