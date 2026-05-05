️「なんだか最近おかしい」それが糖尿病の始まりかもしれません 犬の糖尿病は、ある日突然重症化する病気ではありません。多くの場合、体の中では少しずつ異変が進行していますが、初期のサインは日常の延長線上にあるため、見逃されがちです。代表的なのが、水を飲む量が増えることと、おしっこの量や回数が増えることです。暑い季節や運動量の変化と重なれば、「たまたま」と受け取られてしまうことも実際のところ