画像：こどもの日限定のプレイリストカバーとして公開された、人気アーティスト6組の幼少期ショット 5月5日＝こどもの日をお祝いすべく、今年もSpotifyではアーティストの幼少期写真をプレイリストのカバーに設定した1日限定施策が開催中だ。kemio、Litty、YOASOBI、アイナ・ジエンド、中島健人、藤井風の全6組の幼少期写真が公開中だ。 ■カメラに向かって眩しい笑顔を見せる、kemio 注目のポッド