ドジャースの大谷翔平選手が自身初、投手として月間MVPに選出されました。【映像】初の「投手月間MVP」を受賞した大谷翔平選手（複数カット）メジャーリーグ機構はきょう、3月と4月の月間最優秀選手を発表し、ナ・リーグ投手部門で大谷選手が選ばれました。野手部門を含め通算7度目、投手としては初の受賞となります。3年ぶりに二刀流で開幕を迎えた大谷選手は、今シーズンここまで5試合に先発登板。30イニングを投げ、2勝1