感染が急増している「はしか」について、街の人から様々なギモンが聞かれました。感染制御学がご専門の東邦大学・小林寅竽教授に答えていただきましたので、一つずつ見ていきます。【真相報道バンキシャ！】Ｑ：重症化しやすい人はいるのか？まず「はしか」の主な症状ですが、感染初期は38℃以上の発熱・鼻水・せきなど風邪に似た症状。そして「コプリック斑」という白い斑点が口の中にできるということです。その後、40℃前