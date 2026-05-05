0-0の初回に先制2ラン…8回に適時打【MLB】ヤンキース 12ー1 オリオールズ（日本時間5日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・右翼」で出場し、14号を含む4打数2安打4打点で勝利に貢献した。本塁打数は同数で並んでいた村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を突き放し、単独トップに立った。いきなり魅せた