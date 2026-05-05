0-0の初回に先制2ラン…8回に適時打

【MLB】ヤンキース 12ー1 オリオールズ（日本時間5日・ニューヨーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が4日（日本時間5日）、本拠地でのオリオールズ戦に「2番・右翼」で出場し、14号を含む4打数2安打4打点で勝利に貢献した。本塁打数は同数で並んでいた村上宗隆内野手（ホワイトソックス）、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）を突き放し、単独トップに立った。

いきなり魅せた。0-0の初回無死二塁、フルカウントからの8球目、右腕バズの甘く入ったナックルカーブを完璧に振り抜いた。右中間スタンドへ打球速度110.6マイル（約178.0キロ）、飛距離416フィート（約126.8メートル）、角度27度の一発を運んだ。先制2ランに本拠地は喝采が起きた。

4月上旬には7試合連続ノーアーチと当たりの止まった時期もあったが、気づけば通常運転でアーチを量産。年間では64本塁打ペースとし、2022年に自身が樹立したア・リーグ記録の62本塁打の金字塔を塗り替える可能性もある。

第2打席は申告敬遠で出塁。第3打席は遊ゴロ併殺打、第4打席も遊ゴロだった。9-1と大量リードして迎えた8回2死満塁では、左前にポトリと落ちる2点適時打を放った。今季成績は打率.272、14本塁打、OPS1.057となっている。（Full-Count編集部）