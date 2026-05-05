B¥êー¥°³«Ëë¤«¤éCS¡È³§¶Ð¾Þ¡È¤ÎÎ°µå¡Ú(C)B.LEAGUE¡Û ¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£6¥Áー¥àÌÜ¤Ï9Âç²ñÏ¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎCS¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥­¥ó¥°¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÎ°µå¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£³«Ëë