「あなたの子どもの写真が拡散されている」――日本人に盗撮・写真を拡散させられて外出もままならなくなったクルド人家族。まだ小学1年生の娘は精神安定剤を処方されるほど追い詰められたという。なぜ子どもまで狙われるのか？【写真】この記事の写真を見る（2枚）「クルド人差別」のリアルを、ジャーナリスト・池尾伸一の新刊『仮放免の子どもたち「日本人ファースト」の標的』（講談社）より一部を抜粋・編集してお届けする。